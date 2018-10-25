PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 5.72 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.45 düşüşle 92 bin 272 puandan başladı. Endeks Çarşamba gününü 92 bin 692 puanda kapamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.76 düşüşle 109 bin 244 puanda

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 19.38 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.19 düşüşle yüzde 26 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.6809 lira ve en yüksek 5.7363 lirayı gördükten sonra 5.72 - 5.73 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4723 lira ve en yüksek 6.5636 lirayı gördükten sonra 6.54 - 6.55 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3306 lira ve en yüksek 7.4226 lirayı gördükten sonra 7.40 - 7.41 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Fırtına durmak bilmiyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya piyasalarındaki fırtına devam ettiğine dikkat çekildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Beklentilerden yüksek gelen şirket karlarına ve güçlü ekonomi verilerine rağmen ABD hisseleri Çarşamba günü yüzde 3.0 gerileyerek yıl içi gördüğü zirveye göre düzeltmesini yüzde 9.0’a taşıdı.

“Yapılan yorumlar piyasalardaki satışları ayı piyasasına girilmesinden ziyade bir düzeltme olarak görme eğiliminde. Ancak emtia fiyatlarındaki düşüş ve altın, yen gibi emin liman olarak görülen yatırım araçlarına yönelme eğilimi rahatsızlık veriyor.”