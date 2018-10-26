PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.24 yükseldi, dolar 5.64 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 24’te sabit tutması ardından Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlme gününe yüzde 0.24 artışla 93 bin 973 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.12 artışla 110 bin 870 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.08 düşüşle yüzde 18.59’a, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.31 düşüşle yüzde 25.64 düzeyine çekildi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.6258 lira ve en yüksek 5.6604 lirayı gördükten sonra 5.64 - 5.65 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3985 lira ve en yüksek 6.4338 lirayı gördükten sonra 6.41 - 6.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2142 lira ve en yüksek 7.2520 lirayı gördükten sonra 7.22 - 7.23 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Gözler ABD 3.Çeyrek Öncü Büyüme Datasında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan İFO İş Dünyası Güven Endeksi verisi Ekim ayında bir önceki aya göre 0,. puan azalış ile 102.8 düzeyine geriledi.

“Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği Ekim ayı toplantısı sonrasında faiz oranlarında piyasa beklentisine paralel değişikliğe gitmedi. Banka, politika faiz oranını yüzde 0.0, marjinal fonlama oranını yüzde 0.25 ve mevduat faizini ise yüzde -0.40 düzeyinde sabit bıraktı.

“ECB Başkanı Mario Draghi gerçekleştirdiği basın açıklamasında, enflasyon hedefine ulaşılması için hala teşviklere ihtiyaç duyulduğunu belirtirken son verilerin Euro Bölgesi’nde büyümenin geniş tabanlı olmaya ve ekonomik büyümeye yönelik risklerin dengelenmeye devam ettiğini belirtti. Başkan, korumacılık ve gelişmekte olan piyasalarda yaşanan gelişmelere yönelik belirsizliğin devam ettiğini açıkladı. Başkan, enflasyon verisinde yılın sonuna doğru artışların yaşanması beklenildiğini ifade etti.

“ABD’de açıklanan öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisi Eylül ayında yüzde 0.8 arttı. ABD’de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Eylül ayında yüzde 0.5 arttı. ABD borsaları günü artıda tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksleri verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.7 düşüşle 75.7 oldu.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında yüzde 1.8 düşüşle 87 oldu.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 57.3 iken, Ekim ayında yüzde 2.3 artarak 58.7 oldu.

“TCMB tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 75.4 seviyesinde gerçekleşti.

“TCMB tarafından yayımlanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2.0 puan azalarak 87.6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

“TCMB gerçekleştirdiği Ekim ayı toplantısı sonrasında yayımladığı karar metninde, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildiği açıklandı.

“TCMB Ekim ayı toplantısı sonrasında lirada değer kazanımları görülürken kurda 5.6119 seviyeleri civarına varana dek geri çekilmelerin yaşandığı gözlemlendi.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.14 yükseliş ile 93.747 düzeyinde tamamladı.

“Toplam işlem hacmi 6 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti.

“Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.08 düşüş ile yüzde 25.72 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2.36 düşüş ile yüzde 18.59 düzeyinde günü tamamladı.“