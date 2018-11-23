PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 5.29 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0.05 düşüşle 92 bin 582 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün ortasında yüzde 0.23 kazanımla 92 bin 785 puana yükseldi.

BİST Bankancılık Endeksi yüzde 0.12 artışla118 bin 631 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sıorasıyla yüzde 17.12 ve yüzde 17.12 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2852 lirayı ve en yüksek 5.3138 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0199 lirayı ve en yüksek 6.0705 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7972 lirayı ve en yüksek 6.8482 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor.