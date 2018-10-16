PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.06 düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.06 düşüşle 98 bin 573 puandan başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7731 lira ve en yüksek 5.8072 lirayı gördükten sonra 5.80- 5.81 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6814 lira ve en yüksek 6.7322 lirayı gördükten sonra 6.72 - 6.73 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5956 lira ve en yüksek 7.6491 lirayı gördükten sonra 7.64 - 7.65 lira aralığında hareket ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.46 düşüşle 116 bin 617 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.18 artışla yüzde 18.81 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.75 düşüşle yüzde 26.60 düzeyine geriledi.

İş Yatırım’ın “Pozitif ayrışmaya devam…” başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel piyasaların bir önceki haftaya göre daha sakin seyrettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Geçen haftaki fırtına sonrası dünya piyasaları sakin bir seyir izliyor. Büyüme momentumunda zirveyi gören ABD hisseleri dünyaya göre pozitif ayrışmayı bıraktı. Kırılgan oldukları gerekçesiyle aşırı satılan Arjantin ve Türkiye varlıklarında sert bir geri dönüş görüyoruz.

“ABD ile ilişkilerin normalleşeceği beklentisi ile Türkiye varlıklarının risk primleri sert bir şekilde geriliyor. Gelişmekte olan ülke borsalarındaki düşüşe karşın MSCI Türkiye haftaya yü “Küresel risk iştahındaki toparlanmaya paralel Türkiye varlıklarının dünyaya göre pozitif ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz. Alıcı satıcı dengesinde yabancı alımlarının güçlü olması yükselişin kısa vadede devam edeceğine işaret ediyor.”