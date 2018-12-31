PİYASALAR – BİST100 yılın son işlemlerinde 91 bin puan düzeyinde, dolar 5.30 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 117 bin 542 puanda başladığı yılın son işlemlerinde, günlük yüzde 0.92 artışla 91 bin 264 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.59 artışla 117 bin 793 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.06 düşüşle yüzde 16.48 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişiklik göstermeyerek yüzde 19.73 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2615 lirayı ve en yüksek 5.3199 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 5.0161 lirayı ve en yüksek 6.1041 lirayı görükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.69 lirayı ve en yüksek 6.8098 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında hareket ediyor.