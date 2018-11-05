PİYASALAR – BİST100 hız kesti, dövizler gün içi en yüksek düzeye yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Kasım (DHA) – Haftaya yüzde 0.43 artışla 94 bin 523 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında hız keserek yüzde 0.19 artışla 94 bin 306 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.08 artışla 119 bin 18 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.67 artışla yüzde 17.94 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 1.34 arttı ve yüzde 23.41 düzeyine çıktı.

Gün ortası işlemlerinde,

- dolar en düşük 5.4196 lira ve en yüksek 5.4774 lirayı gördükten sonra 5.46 - 5.47 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1730 lira ve en yüksek 6.2381 lirayı gördükten sonra 6.22 - 6.23 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0450 lira ve en yüksek 7.1264 lirayı gördükten sonra 7.10 - 7.11 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım “İran, Enflasyon ve Halk Bankası” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD başkanı Trump\'ın çok istediği Brunson\'un duruşmaları ertelenince, ABD 1 Ağustos\'ta Türkiye\'nin iki bakanına yaptırım kararı almıştı. 12 Ekim günü Rahip Brunson serbest bırakılmış ve ABD\'ye gitmişti. 2 Kasım\'da ABD, iki bakana uygulanan yaptırım kararını sonlandırdığını açıkladı. Üstelik İran\'a yaptırımlarda da Türkiye\'ye muafiyetler tanınacakmış.

“Haberler, lira varlıklarda alımlara neden oldu. Borsa günü yüzde 1.9, haftayı yüzde 4.0 artışla kapatırken, iki yıllık faiz yüzde 23’e kadar geriledi.

“Bugün öğleden sonra ABD\'nin İran’a yaptırımların detayını paylaşması bekleniyor. Şöyle bir durum var: İran dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerinden. İhracatın yüzde 60-70\'ini bunlardan sağlıyor. 2017\'de günlük 2.13 milyon varil petrol satışı (bir yılda 777 milyon varil) yaptı.

“Türkiye ise 2017\'de 25.7 milyon ton ham petrol ithal ederken İran, 11.5 milyon tonla açık ara ilk sırada yer aldı. Aynı şekilde İran 2017\'de 13 milyar metreküp doğalgaz satarken bunun 9 milyar metreküpünü Türkiye\'ye satmıştır. Yani Türkiye, İran\'a oldukça bağlıdır.

“ABD\'nin hedefi İran\'ın günlük ihracatını yüzde 60 düşürerek 1 milyon varile indirmek ki bu rakam 2015 öncesi ambargo dönemindeki rakamdır. Hiç petrol satmasın yapmıyorlar çünkü petrol fiyatları da artsın istemiyorlar. Bakalım Türkiye\'nin alım miktarını da yüzde 60 düşürecekler mi?

“Haftasonu Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ABD Başkanı Trump Halkbank davasına dair arkadaşlarına talimat vereceğini belirtti” dedi. Bu açıklamanın Halkbank hissesine pozitif etki yaratmasını beklemekteyiz.

“Ancak bugüne kadar bankaya hiçbir ceza kesilmediği için ne kadar ilerleme sağlanacağı subjektif olacaktır. Yani herkes birşeyler söyleyebilir ama doğruluğunu teyit etmek çok zor olacaktır.”