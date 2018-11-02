PİYASALAR – BİST100 haftayı 94 bin puanda kapadı, dolar 5.43 lirada

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - ABD\'nin Türk bakanlara yönelik yaptırımları kaldırdığına ilişkin haberler ile dövizler yüzde 1.0’den fazla geriledi. Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 2.01 artışla 94 bin 247 puana kadar yükseldikten sonra haftayı 94 bin 123 puandan kapadı.

ABD Hazine Bakanlığı, iki Türk bakan hakkında uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül\'e, ABD\'li rahip Andrew Brunson\'ın tutukluluğu nedeniyle Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmaya başlanmıştı.

Yaptırımlar uyarınca iki bakanın ABD\'deki mal varlıkları dondurulmuş ve ABD vatandaşlarının iki bakanla herhangi bir iş yapması yasaklanmıştı.

Gelişmeler etkisiyle gün sonu işlemlerinde;

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.43 artışla 116 bin 594 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.14, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 4.70 düştü ve sırasıyla yüzde 17.82 ve yüzde 23.10’a geriledi.

- dolar en düşük 5.4148 lira ve en yüksek 5.5288 lirayı gördükten sonra 5.43 - 5.44 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1896 lira ve en yüksek 6.3124 lirayı gördükten sonra 6.20 - 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük7.0427 lira ve en yüksek 7.1905 lirayı gördükten sonra 7.05 - 7.06 lira aralığında hareket ediyor.