PİYASALAR – BİST100 hafif toparlandı, dövizler yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.3 düşüşle 89 bin 695 puandan başladıktan sonra, hafif toparlanarak, dünkü kapanışın yüzde 0.13 altında, 89 bin 846 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.40 artışla 111 bin 998 puan düzeyinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.68 ve yüzde 21.23 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3425 lirayı ve en yüksek 5.3910 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0769 lirayı ve en yüksek 6.1208 lirayı görükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7652 lirayı ve en yüksek 6.8084 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.