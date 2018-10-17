PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 0.53 artışla 98 bin 991 puandan kapadı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Güne yüzde 0.77 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günü 0.53 artışla 98 bin 991 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 3.46 artışla 120 bin 859 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.08 düşüşle yüzde 17.90 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.15 düşüşle yüzde 26.52 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6129 lira ve en yüksek 5.7176 lirayı gördükten sonra 5.61 - 5.62 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4750 lira ve en yüksek 6.6105 lirayı gördükten sonra 6.47 - 6.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3711 lira ve en yüksek 7.5324 lirayı gördükten sonra 7.38 - 7.39 lira aralığında hareket ediyor.