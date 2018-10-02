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Ekonomi

PİYASALAR – BIST100 günü yüzde 0.38 düşüşle tamamladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 0

02 Ekim 2018 21:38

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 0.11 düşüşle 98 bin 427 puandan başladığı günü yüzde 0.38 düşüşle 98 bin 161 puandan tamamladı.
BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.44 düşüşle 109 bin 816 puana indikten sonra günü yüzde 1.69 düşüşle 110 bin 666 puandan kapandı.
Gün sonu işlemlerinde;
       - en yüksek 6.0588 lira ve en düşük 5.9334 lirayı gören dolar, 5.98 - 5.99 lira aralığında,
       - en yüksek 6.9810 lira ve en düşük 6.8689 lirayı gören euro, 6.92 - 6.93 lira aralığında,
       - en yüksek 7.8610 lira ve en düşük 7.7350 lirayı gören sterlin, 7.76 - 7.77 lira aralığında işlem görüyordu.
DOLAR endeksi yüzde 0.27 artışla 95.56 düzeyine yükseldi.
EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.55 düşüşle 1.1515 düzeyindeydi.

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