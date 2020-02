PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.42 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Eylül (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne 0.42 artışla 99 bin 709 puandan başladı. Bir önceki güne, 1 Haziran\'dan bu yana ilk kez açılışta 100 bin puanı aşarak, 100 bin 97 puandan başlayan endeks, günü yüzde 0.26 düşüşle 99 292 puandan kapamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.48 artışla 111 bin 523 puana çıktı.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.21 düşüşle yüzde 18.65 düzeyinde.

Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmelerin yanında, içeride bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum belirleme çalışması da yakından izleniyor. ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) dün başlayan iki günlük para politikası toplantısında faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.1258 ve en yüksek 6.2009 lirayı gördükten sonra 6.12 - 6.13 lira,

- euro en düşük 7.2133 ve en yüksek 7.3021 lirayı gördükten sonra 7.21 - 7.22 lira,

- sterlin en düşük 8.0793 ve en yüksek 8.1782 lirayı gördükten sonra 8.08 - 8.09 lira dolayında hareket ediyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.05 artışla 94.19 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.01 düşüşle 1.1766 düzeyinde.

Alnus Yatırım’ın “Keşke Petrol de İstifa Etse” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Borsa İstanbul en son 9 Temmuz 2018\'de gördüğü 100 bin seviyesini dün de gördü ancak kâr satışları ile yüzde 0.26 gibi küçük oranda gerileyerek kapandı.

“Bu gerilemede Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo’nun istifasını vermesiyle birlikte Gelişmekte Olan Ülkelere gelen satış dalgasından etkilenmesi söz konusu.

“Kötü yönetilen Arjantin, 8 Mayıs’ta IMF’nin kapısını çalmış ve Haziran ayında 50 milyar dolarlık borçlanmaya imkan veren anlaşmaya varmıştı.

“Ancak piyasalar sakinleşmeyince faizi yüzde 60\'a kadar çıkaran Arjantin Merkez Bankası başkanı \"kişisel nedenlerle\" dün istifasını verdi.

“Oysa IMF ile anlaşmada revizyon için anlaşan Arjantin hükümeti, bugün anlaşmanın son halini açıklayacaktı. Caputo bu yıl istifa eden ikinci Merkez Bankası Başkanı oldu. Yerine eski Ekonomi Politikaları Sekreteri Guido Sandleris getirildi.

“Bunu gerektiren bir durum yok ama bir an bizim Merkez Bankası Başkanı istifa etse dünyaya etkisi olur mu diye düşünebilirsiniz. Şunu bilmek gerekir ki bizim kültürümüzde görev istenmez, verilir! İstifa nadirdir. Sana görevi verene hakaret gibi olur. Onun yerine, azletmek vardır. Örneğin 623 yıllık Osmanlı İmparatorluğu\'nda toplam 218 sadrazam görev aldı. Tabi 45\'inin canını almışlar o ayrı mesele! IV. Mehmed 18 sadrazamla çalışırken Sultan Abdülhamit\'in Mehmed Said Paşası 8 kez sadrazamlığa atandı. Yani padişah azletmiş, sonra geri almış bir daha azletmiş…

“Bugün Fed (ABD Merkez Bankası) toplantısı global piyasaların en önemli verisi olarak karşımıza çıkmakta. Fed’in gösterge faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.”