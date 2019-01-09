PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.37 artışla 91 bin puan düzeyinde başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak (DHA) –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.37 artışla 91 bin 321 puanda başladı. Endeks Salı gününü 90 bin 697 puanda tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.61 artışla 117 bin 558 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.67 ve yüzde 19.60 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4627 lirayı ve en yüksek 5.4894 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2501 lirayı ve en yüksek 6.3026 lirayı gördükten sonra 6.27 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9553 lirayı ve en yüksek 7.0001 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “ABD – Çin görüşmelerinde olumlu seyir…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Küresel risk iştahı güçleniyor. Başkan Trump’ın ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğine yönelik açıklaması ve Çin’in genişleyici maliye politikası kararı hisse senedi ve emtia piyasalarını destekliyor. Altın ve yen gibi emin liman yatırım araçlarının değer kaybetmesi risk iştahındaki toparlanmayı teyit ediyor.

“Türkiye varlıkları küresel risk iştahındaki toparlanmaya katılamadı. ABD’nin Suriye’den çekilme takvimi konusundaki belirsizlik ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna girme konusundaki kararlılığı Türkiye varlıklarındaki risk primini artırıyor. Hisse senedi, tahvil ve dövizde genele yaygın bir satış baskısı görüyoruz.

“Haber akışında makro cephede sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin elektrik tüketiminin kısmen devlet tarafından karşılanması haberi öne çıkıyor. Alınan kararın bütçeye toplam maliyetinin 2.4 milyar lira civarında olacağını hesaplıyoruz.”