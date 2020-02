PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.34 düşüşle başladı dolar 5.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzdem 0.34 düşüşle 94 bin 650 puandan başladı. Endeks bir önceki günü 94 bin 974 puanda kapamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.22 düşüşle 122 bin 586puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.63 ve yüzde 20.09 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2386 lirayı ve en yüksek 5.2723 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9435 lirayı ve en yüksek 6.0011 lirayı gördükten sonra 5.97 – 5.98 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6734 lirayı ve en yüksek 6.7226 lirayı gördükten sonra 6.68 – 6.69 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Enflasyondan Müjde”başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Kasım ayına ait TÜFE yüzde 1.44 düşerken yıllık TÜFE yüzde 21.62’ye geriledi. Y-ÜFE ise yüzde 2.53 düşerken yıllık yüzde 38.54’e geriledi. TÜFE’yi madde madde detaylı inceledik.

“TÜFE hesaplamasında TUIK, her yıl daha az maddeyi sepete koymaktadır: 2012de 12 ana harcama grubunda 444 maddede 1169 çeşit ürünün fiyatı toplanırken 2018\'de 407 maddede 895 çeşit ürünün fiyatı toplanmıştır. (Altı yılda yüzde 8.0 daha az madde) Bu 407 ürünün bir kısmı mevsimsel olduğundan her ay hesaplanmamaktadır. Kasım enflasyonu için 10 maddede fiyat alınmazken bu rakam Mayıs\'ta 29 maddeye kadar çıkmıştı.

“Ana harcama grubu olarak bakarsak Gıda\'nın TÜFE hesaplamasındaki ağırlığı yüzde 23 ile en fazla iken ardından yüzde 17.5 ile ulaştırma ve yüzde 14.8 ile konut geliyor. Peki hangi maddenin endeksteki ağırlığı daha fazla?

“407 maddeden 32si toplam endeksin yüzde 50.1\'ini yani yarısını oluşturuyor. En yüksek katkıyı yüzde 5.2 ile “kira” yapıyor ki Türkiye’deki ortalama kira 895 liraya gelmiş durumda. Ardından yüzde 4.8 ile sigara ağırlığı var ki 2017 Ocak ayından beri sigara fiyatı 11.25 lira olarak kabul ediliyor. 3 ve 4. ağırlığa sahip ürünler otomobil. Dizelin ağırlığı yüzde 4.03 iken benzinlinin yüzde 2.55 seviyesinde. Kasım\'da; dizel araçlar yüzde 13.9 düşüşle 127 bin liraya gerilerken benzinli araçlar yüzde 11.7 düşüşle 97 bin liraya geriledi. Benzer şekilde mazot yüzde 2.0, Benzin yüzde 1.8 endekste ağırlığa sahip ki Kasım\'da mazot 6.41 liradan 6.39 liraya gerilerken benzin yüzde 5.6 düşüşle 6.99 liradan 6.60 liraya geriledi. İşte, kasım ayında TÜFE\'deki 1.44 düşüşün 0.97\'si otomobil ve yakıt fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanmıştır. 17 yıldır Borusan Holding CEO\'luğunu yürüten Agah Uğur, emekliye ayrılma kararı almadan yaptığı geçen haftaki son açıklamasında \"Stokları eritmeye çalışıyoruz. Çok ucuza BMW\'ler Audi\'ler var, kaçırılacak fırsat değil\" derken fiyat düşüşü sinyali vermişti de biz alamadık.

“31 Ekim’de Bakan Albayrak, Otomobil, konut, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde altı başlıkta yıl sonuna kadar vergi indirimi müjdesi vermişti. İşte bunun etkilerini Kasım’da gördük. Ev Eşyaları yüzde 10’a varan düşüşler sayesinde TÜFE\'deki 1.44 düşüşün 0.24\'ünü gerçekleştirdi. Gıda da toplam TÜFE’yi 0.17 düşürdü. Soğan aylıkta yüzde 50 yükselse de TÜFE’yi yüzde 0.11 artırırken Domates yüzde 17 düşerek TÜFE’yi yüzde 0.14 düşürücü etki yaparak soğanın etkisini absorbe etti.

“Dünkü TÜFE sonrası TCMB izlenecek. Bugün enflasyon değerlendirmesini açıklayacak. Yarın da 2019 Yılı Para Ve Kur Politikasını açıklayacak. 13 Aralık yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek.”