PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.15 düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.15 düşüşle 97 bin 43 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.38 düşüşle 107 bin 636 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.32 artışla yüzde 19.84 düzeyinde.

Enflasyonun beklentilerin oldukça üzerinde artışla Eylül\'de yıllık bazda yüzde 24.52\'ye tırmanmasının ardından 10 kuruş dolayında yükselen dövizler, yeni güne de veri öncesi düzeylerin üzerinde başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yıllık yüzde 46.15 yükseldi.

Enflasyon verisi ardından dün;

- 6.01 liradan, 6.10 liraya kadar yükselen dolar, erken işlemlerde 6.07 - 6.08 lira düzeyinde,

- 6.96 liradan, 7.05 liraya kadar yükselen euro, erken işlemlerde 6.98 - 6.99 lira düzeyinde hareket

ediyor.

İç piyasada enflasyon verisiyle yükselen dolar, beklentilerin üzerinde gelen ABD ISM hizmetler endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell\'ın para politikasını sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından, başta Japon yeni olmak üzere başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesine bağlı olarak tahmin edilen \"nötr düzey\"in üzerine yükselebileceği söyledi.

Powell, \"Cari ekonomik büyüme uzunca bir süre devam edebilir\" dedi ve ekledi:

\"Bu devrin uzun bir süre daha devam etmeyeceğini düşünmek için neden yok. Eğer büyümenin gittikçe güçlendiğini ve enflasyonun yukarı hareket ettiğini görürsek, faiz artırımları konusunda biraz daha çabuk hareket edebiliriz. Eğer ekonominin zayıfladığını ya da enflasyonun aşağı gittiğini görürsek, biraz daha yavaş hareket edebiliriz\" dedi.

İş Yatırım’ın “Enflasyon şoku sonrası piyasalar…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya borsalarındaki satış dalgasıın derinleştiğine işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Petrol fiyatlarında arz endişesi kaynaklı yükseliş enflasyon beklentilerini ve tahvil faizlerini yukarı çekerek hisse senedi piyasalarını baskılıyor.

“Dolara karşı değer kaybeden gelişmekte olan piyasalarda enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisi daha güçlü oluyor.

“Eylül ayı enflasyon şoku (yüzde 6.3) sonrasında Türkiye varlıklarında gelişmekte olan piyasalara göre çok daha sert bir değer kaybı görüldü. Çekirdek enflasyon görünümündeki sert bozulma sonrası uzun vadeli tahvillerde ve enflasyona karşı kendini koruyamayan banka hisselerinde güçlü satışlar görüldü.

“Enflasyon beklentilerindeki bozulma Merkez Bankası’nı zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Kur – enflasyon – ücret döngüsünün kırılması ve fiyat istikrarının tesisi için Merkez Bankası’nın ilave faiz artışına gitmesi gerekiyor.

“Ancak ilave parasal sıkılaşma ekonomide kontrolsüz bir sert inişe yol açarak finansal istikrarsızlığa yol açabilir.

“Merkez Bankasının kararı kur şoku sonrası ekonominin dengelenme patikasının belirlenmesinde etkili olacak.”