PİYASALAR – BİST100 güne 0.06 artışla başladı, dolar 5.58 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), dünkü kapanışa göre yüzde 0.06 artışla, Kasım ayına 90 bin 253 puandan başladı. Endeks Çarşamba gününü 90 bin puandan geride bırakmıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.34 düşüşle107 bin 453 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.30 düşüşle yüzde 18.46’ya yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.25 düşüşle yüzde 24.42 düzeyine çekildi.

Dolar, yeni haftanın ilk iş gününde 5.46 liraya kadar gerileyerek üç ayın en düşük düzeyine indi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.5738 lira ve en yüksek 5.5924 lirayı gördükten sonra 5.58 - 5.59 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3098 lira ve en yüksek 6.3580 lirayı gördükten sonra 6.35 - 6.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.1229 lira ve en yüksek 7.2023 lirayı gördükten sonra 7.20 - 7.21 lira aralığında hareket ediyor.

Vergi indirimi sonrası piyasalar…” başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel piyasalarda beklenen tepki alımının geldiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Uzun bir aradan sonra toparlanan dünya borsaları günü yüzde 1.0 – yüzde 2.0 bandında yukarıda kapattı.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri piyasalardaki tepki alışının devam edebileceğini gösteriyor.

“Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrıştı. Hisse senedinden, dövize, devlet iç borçlanma senetlerinden, eurotahvile tüm varlık guruplarında kayıplar görüldü. Türkiye varlıklarına gelen satışta Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın beyaz eşya, otomotiv, mobilya ve konut için açıkladığı KDV/OTV indirimleri etkili oldu.

“ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul’un hafif yükselişle açılacağına işaret ediyor. Vergi indirimleri sonrası gelen ilk tepkinin abartılı olduğunu düşünüyoruz. Vergi indirimlerinin kısa vadede büyümeyi sınırlı desteklemesi, enflasyonu 1.0 puan baskılamasını bekliyoruz.

“Bütçe tarafında oluşacak maliyetin büyüme ve istihdama yapacağı katkı nedeniyle sınırlı olmasını bekliyoruz.”