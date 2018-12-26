PİYASALAR – BİST100 gün sonu işlemlerinde yüzde 0.28 artışla 91 bin 87 puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Aralık (DHA) –Güne yüzde 0.6 düşüşle 90 bin 980 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en yüksek 91 bin 394 puanı ve en düşük 90 bin 687 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde 91 bin puanın hafif üzerinde hareket ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.73 artışla 117 bin 793 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.42 düşüşle yüzde 16.67 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 20.93 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2754 lirayı ve en yüksek 5.3404 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0137 lirayı ve en yüksek 6.1109 lirayı görükten sonra 6.01 – 6.2 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6751 lirayı ve en yüksek 6.7836 lirayı gördükten sonra 6.69 – 6.70 lira aralığında hareket ediyor.