PİYASALAR – BİST100 “Enflasyonla Topyekun Mücadele” duyurusuyla 95 bin puanı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ekim (DHA) – Haftaya yüzde 0.79 düşüşle 94 bin 132 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı, “Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız” duyurusuyla, yüzde 14 artışla 95 bin 17 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.06 düşüşle 105 bin 875 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.38 artışla 21.09 seviyesine kadar yükseldi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 26.38 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.1325 ve en yüksek 6.1908 lirayı gördükten sonra 6.18- 6.19 lira,

- euro en düşük 7.0512 ve en yüksek 7.1309 lirayı gördükten sonra 7.10 - 7.11 lira,

- sterlin en düşük 8.0442 ve en yüksek 8.1029 lirayı gördükten sonra 8.07 - 8.08 lira düzeyinde hareket ediyor.

İş Yatırım “Dışarıda deli dalgalar…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya piyasalarındaki fırtına sertleştiğine dikkat çekildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD - Çin dış ticaret savaşı Çin’in teknoloji çalmak için ABD şirketlerinin bilgisayarlarına casus çip yerleştirdiği iddiaları ile yeni bir boyuta taşındı. Uzun tatil dönüşü, Şangay borsası haftaya yüzde 3.0 kayıpla başladı.

“Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve genişleyici maliye politikaları 10 yıllık ABD tahvillerinin 2013 yılında gördüğü zirveleri aşarak yüzde 3.23 seviyesine ulaşmasına neden oldu. Tahvil piyasasındaki satışların devam etmesi ve faizlerin yüzde 3.50 seviyesini geçmesi durumunda küresel risk iştahında kalıcı bir bozulma görebiliriz.

“Küresel koşullardaki bozulma ve beklentinin çok üzerinde gelen Eylül enflasyonu Türkiye varlıklarındaki toparlanma sürecini tersine çevirdi. Merkez Bankasının faiz artışı ve Yeni Ekonomik Programın yarattığı pozitif rüzgar ile Eylül ayında dolar bazında yüzde 20 yükselen MSCI Türkiye Ekim ayının ilk haftasını yüzde 6.0 değer kaybı ile bitirdi.

“Bundan sonra ne olacak? Küresel risk iştahındaki bozulmanın devam etmesi - güçlü dolar, faizlerdeki artış, yükselen petrol fiyatları- Türkiye ekonomisinin eş anlı olarak sert iniş ve yüksek enflasyon sürecine girmesi ihtimalini artırıyor.

“Bu sancılı sürecin asgari hasarla atlatılması için üç temel gelişmeye ihtiyacımız var:

\"Ekonomide sert inişle beraber milli gelirin yüzde 5.0’ini geçen cari açığın hızla cari fazlaya dönüşmesi.

“ABD ile ilişkilerin düzeltilmesi.

“Kurfaiz-durgunluk sarmalında bozulan şirket bilançolarının finansal istikrarsızlığa yol açmaması için gerekli makro ihtiyati tedbirlerin alınması.

“Cari dengedeki düzeltmenin ilk işaretini haftaya Perşembe yayınlanacak olan Ağustos ayı dış ticaret verileri ile göreceğiz (beklenti 2.5 milyar dolar fazla).

“ABD ile ilişkilerin düzelip düzelmeyeceğine dair ilk ipucunu haftaya Cuma yapılacak rahip Brunson davasındaki gelişmelerle göreceğiz.

“Finansal istikrarın korunması için gerekli makro ihtiyari tedbirlerin somutlaşması zaman alacak.”