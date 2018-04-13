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Ekonomi

PİYASALAR – BİST100 endeksi çıkış sonrası 109 bin puana geriledi

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 13 Nisan (DHA) – ABD Başkan’ı Donald Trump'ın, “Ben Suriye’ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim” açıklaması piyasadaki gerginliği biraz azalttı ve dolar ve euro rekor düzeyden 10-15 kuruş geriye çekildi

13 Nisan 2018 15:00

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 13 Nisan (DHA) – ABD Başkan’ı Donald Trump\'ın, “Ben Suriye’ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim” açıklaması piyasadaki gerginliği biraz azalttı ve dolar ve euro rekor düzeyden 10-15 kuruş geriye çekildi.
Dolar Çarşamba günü 4.1938 liradan, euro da 5.1941 liradan işlem görerek tarihi rekor tazelemişti.
Dolar öğle saatlerinde günlük yüzde 0.57 düşüşle 4.08 - 4.09 aralığına, euro da günlük yüzde 0.58 düşüşle 5.04 – 5.05 aralığına indi.
Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) yüzde 0.29 artışla 110 bin 553 puandan başladığı güne günlük yüzde 0.54 düşüşle 109 bin 638 puana geriledi.

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