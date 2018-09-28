PİYASALAR – BİST100 endeksi 100 bin puan düzeyinde tutundu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Güne yüzde 0.13 artışla 100 bin 427 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), öğle saatlerinde günlük yüzde 0.32 düşüşle 100 bin puanın altına indi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.96 artışla 116 bin 512 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.72 düşüşle yüzde 17.86 düzeyine indi.

ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) beklendiği gibi politika faizini 0.25 puan artırmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinden olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle, dövizler \"alt lira bantları\"na geriledi. Dolar 6.0, euro 7.0 ve sterlin de 8.0 liranın altında işlem görüyor.

Gün ortası işlemlerinde;

- en düşük 5.9591 ve en yüksek 6.0365 lirayı gören dolar 5.99 - 6.0 lira aralığında,

- en düşük 6.9363 ve en yüksek 7.0189 lirayı gören euro 6.95 - 6.96 lira aralığında,

- en düşük 7.7934 ve en yüksek 7.8894 lirayı gören sterlin, 7.83 - 7.84 lira aralığında hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.29 düşüşle 1.1606 düzeyine inerken, Dolar Endeksi yüzde 0.14 artışla 95.12 puana çıktı.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bu hafta güçlü değer kazanan Türk Lirası dikkatleri üzerine topladı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmelerde Almanya, Eylül\'de ‘Öncü Tüfe’ aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.3 arttı. Euro bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya’da, piyasanın ‘Öncü Tüfe’ beklentisi aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.0 olacağı yönündeydi. Euro Bölgesi\'nde dün açıklanan verileri düzenleyecek olursak; Eylül\'de, ‘Tüketici Güven Endeksi’ -2.9, ‘Sanayi Sektörü Güven Endeksi’ 4.7, ‘Hizmet Sektörü Güven Endeksi’ 14.6, ‘İş Dünyası Güven Endeksi’ ise değişmedi.

“ABD Ticaret Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.2 büyüme kaydetti (GSYİH). Beklentiler ABD ekonomisinin söz konusu dönemde yüzde 4.2 büyüme kaydedeceği yönündeydi, ekonominin en büyük kısmını oluşturan ‘Tüketici Harcamaları’ ise yüzde 3.8 artışla beklentileri karşıladı. Diğer taraftan ABD ‘Konut Satışları’ Ağustos\'ta aylık bazda yüzde 1.8 düşerek konut sektöründe soğumanın devam ettiğine işaret etti. Beklentiler yüzde 0.5 düşeceği yönündeydi. ABD’de Ağustos\'ta ‘Dayanıklı Mal Siparişleri’ yüzde 4.5 artışla yüzde 2.1 olan beklentinin önüne geçti.

“ABD Merkez Bankası (FED) önceki gün 25 baz puan ile beklentilere paralel faiz artırımına gitmesinin ardından dün açıklama yapan FED başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi\'nde başkan olarak yaptığı ilk para politikası sunumu ile 12 aylık enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini beklediklerini ve orta vadede FOMC\'nin yüzde 2\'lik hedefine yakın seviyelerde stabilize olacağını belirti. Bu bağlamda ABD Doları dün küresel piyasalarda değer kazandı. FED ’in 2019 yılı için üç faiz artırımı öngörüsünün ayrıca Dolar’daki yükselişte etkili olduğu söylenebilir.

“Yurt içinde, TÜİK’in açıkladığı verilere göre ‘Ekonomik Güven Endeksi’ Eylül\'de bir önceki aya göre yüzde 15.4 azalarak 71 düzeyine geriledi. Bu düzey aynı zamanda Mart 2009\'dan bu zamana kadar en düşük seviyeye işaret ediyor. FED ’in beklendiği üzere gösterge faizinde artırıma gitmesinin ardından Dolar/TL kuru, önceki gün 6.05 seviyesini test etmişti. Haftanın dördüncü işlem gününde Dolar/TL hafif artışla 6.12 seviyelerinden başladı ancak daha sonra sert bir düşüşle yüzde 1.6 değer kazanan kur, 5.96 seviyelerini test etti.