PİYASALAR – BİST100 98 bin puana çekildi, dolar 5.77 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 98 bin 573 puandan başladığı günü, 99 bin 224 puana kadar yükseldikten sonra, yüzde 0.19 düşüşle 98 bin 434 puana çekildi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.7601 lira ve en yüksek 5.8076 lirayı gördükten sonra 5.77 - 5.78 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6814 lira ve en yüksek 6.7322 lirayı gördükten sonra 6.69 - 6.10 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6386 lira ve en yüksek 7.6733 lirayı gördükten sonra 7.63 - 7.64 lira aralığında hareket ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.04 artışla 117 bin 204 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllıkgösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.67 düşüşle yüzde 18.28 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.15 düşüşle yüzde 26.56 düzeyine geriledi.