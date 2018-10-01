PİYASALAR – BİST100 98 bin puana çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ekim (DHA) – Güne yüzde 0.12 artışla 100 bin 75 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanış saatine yaklaşırken, günlük yüzde 1.32 düşüşle 98 bin 633 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 3.15 düşüşle 113 bin 46 puana indi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.28 düşüşle yüzde 17.69 düzeyine geriledi.

gün sonu işlemlerinde;

- en yüksek 6.07 lira ve en düşük 5.9088 lirayı gören dolar, 5.95 - 5.96 lira aralığına,

- en yüksek 7.0560 lira ve en düşük 6.8635 lirayı gören euro, 6.90 - 6.91 lira aralığına,

- en yüksek 7.9195 lira ve en düşük 7.7096 lirayı gören sterlin, 7.78 - 7.79 lira aralığına döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.04 artışla 95.18 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.30 düşüşle 1.1584 düzeyinde.

