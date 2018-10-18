PİYASALAR – BİST100 97 bin puanda, dolar 5.58 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne, 99 bin 173 puana kadar yükseldikten sonra, kapanış saati yaklaşırken yüzde 1.57’lik düşüşle 97 bin 434 puandan devam ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.93 düşüşle 118 bin 524puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.45 düşüşle yüzde 17.82 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.71 düşüşle yüzde 25.80 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.5195 lira ve en yüksek 5.6335 lirayı gördükten sonra 5.58 - 5.59 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3652 lira ve en yüksek 6.4824 lirayı gördükten sonra 6.42 - 6.43 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2396 lira ve en yüksek 7.3829 lirayı gördükten sonra 7.32 - 7.33 lira aralığında hareket ediyor.