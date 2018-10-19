PİYASALAR – BİST100 96 bin puanda tutundu, dolar 5.66 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe, yüzde 0.38 artışla 97 bin 819 puandan başladıktan sonra gün sonuna yaklaşırken yüzde 0.83 düşüşle 96 bin 644 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.45 düşüşle 115 bin 947 puana indi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.52 artışla yüzde 18.74 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.71 düşüşle yüzde 25.80 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6030 lira ve en yüksek 5.6797 lirayı gördükten sonra 5.66 - 5.67 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4232 lira ve en yüksek 6.5123 lirayı gördükten sonra 6.50 - 6.1 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3005 lira ve en yüksek 7.4012 lirayı gördükten sonra 7.39 - 7.40 lira aralığında hareket ediyor.