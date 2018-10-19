PİYASALAR – BİST100 96 bin puanda, dolar 5.63 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe, yüzde 0.38 artışla 97 bin 819 puandan başladıktan sonra gün ortasında yüzde 0.63 düşüşle 96 bin 845 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.50 düşüşle 115 bin 889 puana indi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.02 artışla yüzde 18.65 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.71 düşüşle yüzde 25.80 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6030 lira ve en yüksek 5.6580 lirayı gördükten sonra 5.63 - 5.64 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4242 lira ve en yüksek 6.4857 lirayı gördükten sonra 6.46 - 6.47 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3046 lira ve en yüksek 7.3786 lirayı gördükten sonra 7.34 - 7.35 lira aralığında hareket ediyor.