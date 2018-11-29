PİYASALAR – BIST100 95 bin puanı aştı, dolar 5.17 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.95 artışla 94 bin 963 puandan başladıktan sonra gün ortasında günlük yüzde 1.47 kazanımla 95 bin 453 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.53 artışla 123 bin 346 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.26 düşüşle yüzde 16.47 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 20.26 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.1701 lirayı ve en yüksek 5.2297 lirayı gördükten sonra 5.17 – 5.18 lira aralığında,

- euro en düşük 5.8944 lirayı ve en yüksek 6.9566 lirayı gördükten sonra 5.89 – 5.90 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6207 lirayı ve en yüksek 6.7202 lirayı gördükten sonra 6.62 – 6.63 lira aralığında işlem görüyor.