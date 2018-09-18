PİYASALAR – BİST100 95 bin puanı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) açıklaması öncesinde, Borsa İstanbul yeniden 95 bin puanı aşarken, döviz kurları yükseldi.

Merkez Bankası\'nın bir önceki hafta politika faizini 6.25 puan artışla, yüzde 17.75\'ten yüzde 24\'e yükseltmesinin ardından, dolar 6.0137 liraya, euro 7.0077 liraya sterlin de 7.8692 liraya kadar gerilemişti.

Yeni güne yüzde 0.41 artışla 94 bin 735 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100)öğle saatlerinde yüzde 0.94 artışla 95 bin 234 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.45 artışla 99 bin 588 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.77 artışla yüzde 18.97 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- en yüksek 6.3795 lira ve en düşük 6.3056 lirayı gören dolar, 6.35 - 6.36 lira aralığında,

- en yüksek 7.4734 lira ve en düşük 7.3599 lirayı gören euro, 7.44 - 7.45 lira aralığında,

- en yüksek 8.4013 lira ve en düşük 8.2883 lirayı gören sterlin, 8.36 - 8.37 lira aralığında hareket ediyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.01 düşüşle 94.50 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.07 artışla 1.1692 düzeyinde.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftanın İlk İşlem Gününde Türk Lirası’nın Negatif Ayrıştığı Görülüyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos ayında piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.0 arttı.

“ABD’de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi verisi Eylül ayında bir önceki aya göre geriledi ve 19 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri raporuna göre, 2018 yılı Haziran ayında İşsizlik Oranı verisi bir önceki yılın aynı dönemine göre artış ile yüzde 10.2 oldu

“ TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretimi verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 arttı.”