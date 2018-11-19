PİYASALAR – BİST100 94 bin puanın üzerinde, dolar 5.33 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Kasım (DHA) – Haftaya yüzde 0.05 düşüşle başlayan Borsa İstanbul Endeksi, günü yüzde 1.02’lik kazanımla 94 bin 571 puandan kapandı.

BİST Bankacılık endeksi yüzde 1.66 artışla 120 bin 364 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.30 düşüşle yüzde 16.64 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.59 artışla yüzde 20.31 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3063 lirayı ve en yüksek 5.3701 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0625 lirayı ve en yüksek 5.1246 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.8069 lirayı ve en yüksek 6.8923 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında işlem görüyor.

