PİYASALAR – BIST100 94 bin puanı aştı, dolar 5.25 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 93 bin puan düzeyinde başladığı günü sonunda yüzde 0.8 artışla 94 bin 263 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.85 düşüşle 120 bin 570 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.06 düşüşle yüzde 16.67 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek 20.26 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2395 lirayı ve en yüksek 5.2799 lirayı gördükten sonra 5.25 – 5.26 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9189 lirayı ve en yüksek 6.9678 lirayı gördükten sonra 5.93 – 5.94 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6893 lirayı ve en yüksek 6.7397 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında işlem görüyor.