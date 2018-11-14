PİYASALAR – BİST100 93 bin puanı aştı, dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0.19 düşüşle 92 bin 530 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün ortasında yüzde 0.87 artışla 93 bin 514 puana kadar yükseldi.

Bist bankacılık endeksi bir 0.81 artışla 118 bin 403 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.47 düşüşle yüzde 16.92 düzeyine çekilirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.75 artışla yüzde 20.13 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4521 lirayı ve en yüksek 5.4980 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira aralağında,

- euro en düşük 6.1529 lirayı ve en yüksek 6.2109 lirayı gördükten sonra 6.17 – 6.18 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0480 lirayı ve en yüksek 7.1527 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.