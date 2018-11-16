PİYASALAR – BİST100 93 bin puanda tutundu, dövizler hafif geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.52 artışla 93 bin 785 puandan başladıktan sonra kapanış saatine doğru yüzde 0.19 düşüşle 93 bin 148 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.0 artışla 118 bin 07 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde bir değişim göstermeyerek yüzde 16.59 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.15 artışla yüzde 20.19 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3341 lirayı ve en yüksek 5.3953 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralağında,

- euro en düşük 6.0447 lirayı ve en yüksek 6.1216 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8295 lirayı ve en yüksek 6.9047 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında işlem görüyor.