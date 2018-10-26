PİYASALAR – BİST100 92 bin puana döndü, dolar 5.63 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 24’te sabit tutması ardından haftanın son işlem gününe yüzde 0.24 artışla 93 bin 973 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 0.83 düşüşle 92 bin 973 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.35 düşüşle 109 bin 243 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.24 düşüşle yüzde 18.36’ya, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 1.56 düşüşle yüzde 25.32 düzeyine çekildi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6258 lira ve en yüksek 5.6604 lirayı gördükten sonra 5.63 - 5.64 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3984 lira ve en yüksek 6.4348 lirayı gördükten sonra 6.40 - 6.41 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2138 lira ve en yüksek 7.2520 lirayı gördükten sonra 7.22 - 7.23 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Çarşambanın gelişinden Perşembe belli olmuyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde hisse senedi piyasalarında Wall Street kaynaklı oynaklığın devam ettiğine işasret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çarşamba günkü sert satışın ardından Perşembe günü toparlanan hisse senetleri kapanış sonrası gelen şirket karları sonrası yeniden satışa döndü.

“ABD vadelilerindeki zayıflamaya paralel Asya borsaları satıcılı bir seyir izliyor.

“Küresel olarak değer kazanan dolara ve Merkez Bankası’nın faiz artırmamasına rağmen güçlü duran Türk lirası ve uzun vadeli faizlerdeki düşüş Borsa İstanbul’un küresel dalgayı görece hafif atlatmasını sağlıyor.”