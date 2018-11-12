PİYASALAR – BİST100 92 bin puana çekildi, dolar 5.48 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0.18 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 93 bin 695 puana kadar yükseldikten sonra yüzde 0.07 düşüşlem 92 bin 775 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.58 düşüşle 116 bin 677 puana indi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.19 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.37 artışla yüzde 21.79 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4503 lira ve en yüksek 5.5194 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira,

- euro en düşük 6.1741 lira ve en yüksek 6.2274 lirayı gördükten sonra 6.17 – 6.18 lira ve

- sterlin en düşük 7.0435 lira ve en yüksek 7.1107 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında hareket ediyor.