PİYASALAR – BİST100 92 bin puan düzeyine geriledi, dolar 5.37 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.49 düşüşle 93 bin 506 puandan başladıkltan sonra, gün ortasında yüzde 1.19 düşüşle 92 bin 847 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.44 düşüşle 115 bin 273 puana geriledi..

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.86 ve yüzde 20.24 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3201 lirayı ve en yüksek 5.4017 lirayı gördükten sonra 5.37 – 5.38 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0364 lirayı ve en yüksek 6.1379 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.0 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7798 lirayı ve en yüksek 6.8839 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında işlem görüyor.