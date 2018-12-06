PİYASALAR – BİST100 92 bin puan düzeyinde, dolar 5.36 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), kapanış saatine yaklaşırken yüzde 1.28 düşüşle 92 bin 737 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.55 düşüşle 113 bin 977 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.42 artışla yüzde 16.93’e yükseldi, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 20.24 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3201 lirayı ve en yüksek 5.4017 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0364 lirayı ve en yüksek 6.1379 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7798 lirayı ve en yüksek 6.8876 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında işlem görüyor.