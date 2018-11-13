PİYASALAR – BİST100 92 bin 900 puanda, dolar 5.50 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Kasım (DHA) – Güne 91 bin puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün ortasında yüzde 1.59 artışla 92 bin 900 puana yükseldi, dolar 5.50 lirada. BİST Bankacılık Endeksi yüzde 2.71 artışla 117 bin 493 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi günlük yüzde 0.53 artışla yüzde 17 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 5.26 düşüşle yüzde 19.98 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar, en düşük 5.4555 ve en yüksek 5.5293 lirayı gördükten sonra, 5.50 – 5.51 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1290 ve en yüksek 6.2119 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 7.0209 ve en yüksek 7.1445 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.