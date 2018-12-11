PİYASALAR – BİST100 91 bin puana çekildi, dolar 5.36 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Güne yüzde 0.24 artışla 92 bin 449 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 91 bin 630 puana kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak yüzde 0.31 düşüşle 91 bin 944 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.58 düşüşle 115 bin 225 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.86 artışla yüzde 17.55 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 3.79 artışla yüzde 21.37 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3083 lirayı ve en yüksek 5.4060 lirayı gördükten sonra 5.36– 5.37 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0419 lirayı ve en yüksek 6.1585 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6794 lirayı ve en yüksek 6.8228 lirayı gördükten sonra 6.75 – 6.76 lira aralığında işlem görüyor.