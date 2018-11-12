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Ekonomi

PİYASALAR – BİST100 91 bin puan düzeyine kadar geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0

12 Kasım 2018 17:36

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0.18 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortası işlemlerinde 91 bin 857 puana kadar geriledi.
BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.50 düşüşle 115 bin 600 puana indi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.34 düşüşle yüzde 16.72 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.37 artışla yüzde 21.79 düzeyine yükseldi.
Gün ortası işlemlerinde;
       - dolar en düşük 5.4503 lira ve en yüksek 5.5194 lirayı gördükten sonra 5.46 – 5.47 lira -aralığında,
       - euro en düşük 6.1518 lira ve en yüksek 6.2274 lirayı gördükten sonra 6.15 – 6.6 lira aralığında,
       - sterlin en düşük 7.0218 lira ve en yüksek 7.1107 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında hareket ediyor.

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