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Ekonomi

PİYASALAR – BİST100 90 bin puanın üzerinde, dolar 5.35 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Güne yüzde 0

18 Aralık 2018 20:55

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Güne yüzde 0.3 düşüşle 89 bin 6995 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün sonu işlemlerinde yüzde 1.04 artışla 90 bin 897 puana yükseldi.
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.53 artışla 114 bin 376 puana çıktı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.57 düşüşle yüzde 17.58’e gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.23’te sabit kaldı.
Piyasa kapanışına doğru;
       - dolar en düşük 5.3333 lirayı ve en yüksek 5.3910 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralığında,
       - euro en düşük 6.0756 lirayı ve en yüksek 6.1208 lirayı görükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında ve
       - sterlin en düşük 6.7488 lirayı ve en yüksek 6.8084 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

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