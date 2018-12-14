PİYASALAR – BİST100 90 bin puanın altına geriledi, dolar 5.39 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 1.48 artışla başladıktan sonra, gün ortasında yüzde 1.62 düşüşle 89 bin 908 puan ile, 90 bin puanın altına geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi ise yüzde 1.54 düşüşle 110 bin 724 puana çekildi.

Tahvil ve bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.50 artışla yüzde 18.09 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.56 düşüşle yüzde 21.44’e geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3349 lirayı ve en yüksek 5.3969 lirayı gördükten sonra 5.39 – 5.40 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0629 lirayı ve en yüksek 6.1273 lirayı gördükten sonra 6.10 - 6.11 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7525 lirayı ve en yüksek 6.8101 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor.