PİYASALAR – BİST100 90 bin puanda yatay, dolar 5.41 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Güne yüzde 0.33 artışla 90 bin 247 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 89 bin 281 puanı ve en yüksek 90 bin 228 puanı gördükten sonra, yüzde 0.35 artışla 90 bin 266 puanda işlem görüyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.03 düşüşle 117 bin 596 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.79 artışla yüzde 16.67’ye yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin yüzde 0.05 düşüşle yüzde 19.60’a indi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3804 lirayı ve en yüksek 5.4315 lirayı gördükten sonra 5.41 – 5.42 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1633 lirayı ve en yüksek 6.2182 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8743 lirayı ve en yüksek 6.9389 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.93 lira aralığında hareket ediyor.