PİYASALAR – BİST100 90 bin puanda, dolar 5.40 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 1.48 artışla 91 bin 386 puandan başladıktan sonra gün sonu işlemlerinde yüzde 1.25 kayıpla 90 bin 421puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi ise yüzde 0.85 düşüşle 502 bin 709 puana geriledi.

Tahvil ve bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.52 düşüşle yüzde 17.96 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.97 düşüşle yüzde 21.35 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3349 lirayı ve en yüksek 5.4222 lirayı gördükten sonra 5.40 – 5.41 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0629 lirayı ve en yüksek 6.1298 lirayı gördükten sonra 6.10 - 6.11 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7525 lirayı ve en yüksek 6.8329 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.