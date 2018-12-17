PİYASALAR – BİST100 90 bin puanda, dolar 5.39 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Haftaya yüzde 0.07 artışla 90 bin 595 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 89 bin 833 puana kadar geriledikten sonra, yüzde 0.27 artışla 90 bin 774 puana dönerken, dolar 5.39 - 5.40 lira aralığında hareket ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.69 artışla 112 bin 702 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek, sırasıyla yüzde 17.96 ve yüzde 21.35 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3581 lirayı ve en yüksek 5.4006 lirayı gördükten sonra 5.39 – 5.40 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0624 lirayı ve en yüksek 6.1100 lirayı görükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7532 lirayı ve en yüksek 6.8055 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor.

