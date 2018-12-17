PİYASALAR – BİST100 90 bin puan düzeyinde, dolar 5.38 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.074 artışla 90 bin 595 puandan başladıktan sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.55 düşüşle 90 bin 35 puandan işlem görüyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.40 düşüşle 111 bin 483 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.56 düşüşle yüzde 17.68 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.56 düşüşle yüzde 21.23 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3581 lirayı ve en yüksek 5.4006 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0624 lirayı ve en yüksek 6.1164 lirayı görükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7532 lirayı ve en yüksek 6.8055 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor.

