PİYASALAR – BİST100 90 bin puan düzeyinde, dolar 5.36 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.37 artışla 92 bin 136 puandan başladıktan sonra, kapanışa yaklaşırken yüzde 1.82 düşüşle 90 bin 132 puana geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.33 düşüşle 111 bin 486 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.85 artarak yüzde 18.05’e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.33 artışla yüzde 21.44 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3470 lirayı ve en yüksek 5.3990 lirayı gördükten sonra 5.36– 5.39 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0589 lirayı ve en yüksek 6.1237 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.0 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6834 lirayı ve en yüksek 6.7797 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.