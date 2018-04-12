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Ekonomi

PİYASALAR – BIST yükselişe geçti, dolar ve euro düşüşte (2)

(Gün içi verileri ile güncellendi) Mahmut Can Emir  / İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın, Başkan Donald Trump'ın Suriye hakkında henüz son kararını vermediği yolundaki açıklaması ve Donald Trump’ın, “Ben Suriye’ye saldırı konu

12 Nisan 2018 20:55

(Gün içi verileri ile güncellendi)
Mahmut Can Emir  / İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders\'ın, Başkan Donald Trump\'ın Suriye hakkında henüz son kararını vermediği yolundaki açıklaması ve Donald Trump’ın, “Ben Suriye’ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim” açıklaması piyasadaki gerginliği bir nebze aldı ve BIST tekrar yükselişe geçerken, dolar ve euroda gerileme oldu.
Yeni güne, dünkü rekor düzeylerinin 5-6 kuruş altında başlayan dolar ve euro, Ortadoğu geriliminin bir nebze hafiflemesiyle düştü.
Öğleden önce 4.15-4.16 aralığında işlem gören dolar yüzde 1.0 düşüşle 4.0955 liraya geriledi ve 4.09 – 4.10 aralığında işlem gördü.
Öğleden önce 5.12 – 5.13 aralığında seyreden euro ise yüzde 1.44 düşüşle 5.0439 düzeyine geriledi ve 5.04 – 5.05 aralığında işlem gördü.
Dövizlerdeki hızlı tırmanış dün Borsa İstanbul\'a da (BİST100) satış olarak yansımış ve endeks günü yüzde 1.32 düşüşle 109 bin 253 puandan kapatmıştı.
Gün içinde jepolitik risklerle 108 bin 305 puana kadar gerileyen BIST100 Endeksi, açılışa göre yüzde 0.9 yükselişle 110 bin 200 puana yükseldi.

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