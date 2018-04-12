PİYASALAR – BIST yükselişe geçti, dolar ve euro düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders\'ın, Başkan Donald Trump\'ın Suriye hakkında henüz son kararını vermediği yolundaki açıklaması ve Donald Trump’ın “Ben Suriye’ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim” açıklaması piyasadaki gerginliği bir nebze aldı ve BIST tekrar yükselişe geçerken, dolar ve euroda bir gerileme oldu.

Gün içinde jepolitik risklerle 108 bin 305 puana kadar gerileyen BIST, açılışa göre yüzde 0.08 yükselişle 109 bin 344 puana yükseldi.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış dün Borsa İstanbul\'a da satış olarak yansımış ve BIST100 Endeksi günü yüzde 1.32 düşüşle 109 bin 253 puandan kapatmıştı.

Yeni güne, dünkü rekor düzeylerinin 5-6 kuruş altında başlayan dolar ve euro, Ortadoğu geriliminin bir nebze hafiflemesiyle düştü.

Öğleden önce 4.15-4.16 aralığında işlem gören dolar yüzde 0.32 düşüşle 4.1226 liraya geriledi ve 4.12-413 aralığında işlem görüyor.

Öğleden önce 5.12 – 5.13 aralığında seyreden euro ise yüzde 0.60 düşüşle 5.0868 düzeyine geriledi.

Sanders, bir gazetecinin Başkan Trump\'ın \"Rusya hazır ol, füzeler geliyor\" mesajının ne anlama geldiğini sorusuna, \"Önümüzde birkaç seçenek var, bunları değerlendiriyoruz ve bu seçeneklerin hepsi masada. Henüz o noktada son karara varılmadı. Başkan Trump bir zaman çizelgesinde karar kılmadı ve seçeneklerin hepsi değerlendiriliyor\" yanıtını verdi.

Birleşik Krallık ve Fransa\'dan da, ABD’den sonra Suriye’deki kimyasal silah kullanımı iddialarına yanıt verileceği açıklandı. Birleşik Krallık’ta Başbakan Theresa May bugün konuya ilişkin bir toplantı düzenliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıya karşı sert bir yanıt vermek istediklerini söyledi.

ABD ile Çin ekseninde yoğunlayan \"ticaret savaşları\" ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) dün açıklanan tutanaklarına da yansıdı. Tutanaklara göre, Trump yönetimi ve Çin arasında 50 - 60 milyar doları bulabilecek \"gümrük vergisi misillemeleri\" Fed\'in karar vericilerini endişelendiriyor. Fed yetkililerine göre, söz konusu gümrük vergilerinin uygulanması halinde, ABD\'nin büyümesine zarar verebilir ve tüketici fiyatlarını artırabilir.

Fed\'in 20-21 Mart\'ta yaptığı ve faiz oranlarını 25 baz puan yükselttiği para politikası toplantısının tutanaklarında \"Üyelerin büyük çoğunluğu, diğer sorunların ve ticaret politikalarıyla ilgili belirsizliklerin yanı sıra diğer ülkeler tarafından misilleme eylemleri olasılığını ABD ekonomisi için aşağı yönlü riskler olarak tanımladı\" denildi.

Tutanaklara yansıyan görüşlere göre, Trump\'ın yakın zamanlarda açıkladığı teşvikler de, \"reel faiz oranları üzerinde\" nasıl bir etki yaratabileceğine ilişkin \"belirsizlikler\" içeriyor ve bu da Fed yetkililerini endişelendiriyor.

Fed\'in 1 Mayıs\'ta yapacağı bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarında artış beklenmese de, Haziran ayı ortasında yapılacak diğer toplantıda ikinci faiz artışının geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.