Hilal Sarı / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Dövizler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole konuşması sonrası haftaya yükselişle başladıktan sonra, Salı günü öğleden sonraki işlemlerde de yükselmeye devam etti; dolar 6.27, euro 7.35 ve sterlin 8.10 liranın üzerine çıktıktan sonra sırasıyla 6.20, 7.27 ve 8.02 liradan işlem görüyor.

Haftanın ilk gününü yüzde 1.22 yükselişle 91 bin 284 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 2.48 yükselişle 93 bin 550 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.90 yükselişle 101 bin 434 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.87 düşüşle yüzde 21.76 düzeyine çekildi.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.1104 ve en yüksek 6.2717 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında,

- euro en düşük 7.1359 ve en yüksek 7.3520 lirayı gördükten sonra 7.27 – 7.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8793 lira ve en yüksek 8.1052 lirayı gördükten sonra 8.02 – 8.03 lira aralığında işlem görüyor.

ABD’de Başkan Donald Trump hakkında devam eden yasal süreçlerin neden olduğu endişeler ve Fed Başkanı Powell’in konuşmasının küresel yatırımcılar tarafından güvercin yorumlanması, ABD ve Meksika arasında bir ticaret anlaşması yapılmasına paralel dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini koruyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.26 düşüşle 94.52 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe bağlı olarak yüzde 0.33 yükselişle 1.1717 düzeyine yükseldi.