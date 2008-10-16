Piyasalar bir darbe daha yedi

40 yılın en kötü resesyonu

İngiltere’de işsiz sayısı 2 milyona ulaştı

Krize karşı alınacak bireysel önlemler

Kriz İsviçre bankalarını da etkiledi

İhracatçılar krizi fırsata çevirmenin yolunu arıyor

FED: ‘Kredi krizi ABD ekonomisini tehdit ediyor’

AIG yöneticileri kriz yardımını tatilde ve partilerde yiyor

Banka yöneticileri: ‘Risk, durgunluk artacak, kaynaklar azalacak’

‘Türkiye krizden az yıpranarak çıkan ilk ülkelerden olacak’

Gelişmiş ülkelerin hazırladığı dev kurtarma paketleri, ardından gelen faiz indirimleri piyasaları rahatlatmaya yetmedi. Önlemler yetersiz kaldı, resesyon korkusu kaygıları artırdı ve ABD borsası yeniden çöktü. Dün gece ABD borsaları ile başlayan çöküş tüm piyasalara yayıldı. İMKB günü yüzde 6.26 kayıpla 27 bin 601 puandan tamamlarken, Ağustos 2005'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Borsa gün içinde 27 bin 11 puana kadar geriledi.Böylece Bileşik Endeksteki iki günlük kayıp yüzde 9,61'e, 2007 sonuna göre kayıp ise yüzde 50,30'a ulaştı. Dün Bileşik Endeks bir günlük aradan sonra tekrar 30.000 puanın altında 29 bin 443 puandan kapanmış, borsa endeksi günün tamamında 1.092,44 puan gerilemiş ve hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,58 oranında değer yitirmişti.Avrupa borsalarındaki kayıplar yüzde 2-3 ile sınırlı kalırken İMKB'deki düşüşün yüzde 6'yı aşmasını değerlendiren uzmanlar, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algılamasının yükseldiğini ve bunun da piyasaya satış olarak yansıdığını belirtti.Meksa Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, cari işlemler açağının en yumuşak taraf olmasının Türkiye'nin elini zayıflattığını söyledi. Turşucu, "Algılamalar halen kötü ve bu sürecin devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde dalgalı seyirler şiddetli bir şekilde devam edebilir" diye konuştu.İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,4850 YTL, Euro’nun satış fiyatı 1,9900 YTL oldu.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4160 YTL olan dolar güne 1,4950 YTL'den, 1,9170 YTL olan avro 1,9950 YTL'den başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar bir ara 1.500 YTL'yi aşarak Ekim 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Dolar sonrasında gelen satışlarla öğle saatlerinde hafifçe gevşeyerek 1.47-1.48 aralığında dengelendi. Dolar borsa kapanışında ise düne göre yüzde 4.5 artışla 1.4850 YTL'ye tırmandı.Geçen haftalarda diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha temkinli seyreden dolar kurunun bu görünümünü değiştirdiğini savunan uzmanlar, dün ABD'de yeniden şiddetlenen kriz söylentilerine paralel olarak oldukça sert bir hareket yaptığını ve doların bu nedenle1,5000 YTL seviyesini aştığını hatırlatıyor.Resesyonun boyutlarını fiyatlayan global piyasalara paralel olarak yaşanan bu çıkış sonucunda dolar kurunun yıllık getirisi yüzde 30'a ulaştı.Dövizdeki hareket Euro’yu da etkiliyor. Euro 5.5 ay sonra tekrar 2 YTL'yi görürken, düne göre 3.2 değer kazandı.Endeks yılın dip seviyelerini test ediyorAçıklanan kurtarma paketlerinin ardından gelen toparlanmanın kısa sürdüğüne işaret eden piyasa uzmanları, piyasaların tekrar resesyon endişelerini fiyatlamaya başladığının görüldüğünü dile getiriyor.Endeksin gecen hafta sonuna göre kaybı yüzde 3,49, 2007 sonuna göre kaybı ise yüzde 50,48'e ulaştı.ABD tarafında tüketimin azaldığına ve imalat sektörünün daraldığına işaret eden veriler eşliğinde yaşanan düşüşün, vadeli piyasalar da dikkate alındığında ABD tarafında yüzde 10'a ulaştığını vurgulayan uzmanlar, içeride yüzde 6,60'lık düşüşle gelen bir açılışa dikkat çekiyor. Yılın yeni dip seviyesinin test eden endeksin, öğleden sonra ABD tarafından gelecek Citigroup, Nokia ve Google gibi şirket karlılıklarına bağlı seyir izleyeceği belirtiliyor.Dolarda bugün hızlı bir hareket izlendi. Özellikle Londra kaynaklı alımların etkili olduğu piyasada yerli yatırımcılar ise satışa geçti.Piyasadaki hareketi değerlendiren uzmanlar, özellikle yabancılardan gelen alışlara dikkat çekiyor. Sabah Londra kaynaklı yoğun bir yabancı ilgisi olduğunu kaydeden bankacılar, kurların bu yabancı alışlarıyla 1.50'yi gördüğünü belirtiyor. Ancak özellikle yerli yatırımcıların yükselen kurları satış fırsatı olarak gördüğü dikkat çekerken, 1.50 seviyelerinden yoğun satış geldiği kaydediliyor.Uzmanlar, yurtdışında yaşanan dalgalanmaya bir de hedge fon satışlarının eklendiğine dikkat çekerek, bu durumun gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskıyı da artırdığını belirtiyor.Yabancı alışları ve yerli satışlarının ortasında 1.47-1.49 bandına sıkışmış görünen dolar kurunda uluslararası gelişmeler belirleyici olmayı sürdürecek.ABank Döviz Pozisyon Müdürü Sevgi Aytekin, 1.50'lerden itibaren satış yönünde bir ilgi olduğunu belirterek, "yurtiçindeki döviz hesaplarından en büyük çözülmeyi bugün göreceğiz. Bugün ciddi bir satış miktarına ulaşabiliriz. 1-2 milyar dolar civarında bir müşteri satışı olabilir" dedi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 1,02 puan artarak yüzde 21,37’ye çıktı.Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 22,90’dan kapandı.Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 21,74, bileşik getirisi yüzde 20,35 olmuştu.Amerika’da borsalar, tüketimin düştüğünü gösteren son rapor ve kredi piyasalarındaki daralma nedeniyle dün büyük değer kaybetti. Avrupa borsalarının dünkü kaybı ise yüzde 7’nin üzerindeydi.Avrupa borsalarında bugün olan kayıp ortalama yüzde 4 civarında seyretti.Amerikan borsalarında dün yaşanan keskin düşüşün ardından Asya borsaları da bugüne düşüşle başladı ve günü keskin değer kayıplarıyla kapattı. En yüksek kayıp yüzde 11.41 ile Tokyo borsasında yaşandı.Avrupa borsaları, ABD'nin ve diğer Avrupa ülkelerinin aldığı önlemlerin yetersiz kaldığı ve durgunluk endişeleri nedeniyle güne keskin düşüşle başladı.Londra Menkul Kıymetler Borsasında FTSE 100 Endeksi şu sıralar yüzde 7,16 değer kaybederek 4079,59 puana, Fransa'da CAC 40 Endeksi ise yüzde 6,82 azalarak 3381,07 puana geriledi.Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi de yüzde 6,49 değer kaybederek 4861,63 puan oldu.Brüksel'de borsa yüzde 5,93, Madrid'de yüzde 5,06 ve Amsterdam'da yüzde 7,56 değer kaybetti.Öte yandan, dün 1,3521 dolar olan Euro bugün 1,3408 dolara kadar geriledi.İsveç borsası da bugünkü işlemlerine düşüşle başladı.Dünyada yaşanan ekonomik krize ilişkin önlem paketlerinin açıklanmasının ardından birkaç gün yükseliş gösteren Stockholm borsası bugün yüzde 4,29 düşüşle açıldı. Stockholm borsasında işlem gören gaz ve petrol firmaların hisselerinin değerinde yüzde 9'ün üzerinde değer kaybı gözlenirken, bankacılık ve endüstri alanındaki hisselerin değerlerinde yüzde 5 oranında düşüş olduğu belirlendi.Asya borsaları ABD'de alınan önlemlerin yetersiz olduğu ve durgunluk endişeleri nedeniyle, günü keskin düşüşlerle tamamladı.Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi, düne göre, yüzde 11,41 (1.089,02 puan) azalarak 8.458,45 puan oldu.Güney Kore'de borsa yüzde 9,4 (126,50 puan) değer kaybederek 1.123,78 puandan kapandı.Avustralya'da borsa yüzde 6,67 (286,6 puan) azalarak 4013,4 puana geriledi. Dün 69,83 dolardan kapanan Avustralya doları bugün 66,81 dolara indi.Yeni Zelanda'da borsa yüzde 4,82 (141,88 puan) değer kaybetti.Asya'nın en büyük borsasında petrol fiyatları son 14 ayın en düşük seviyesine indi.ABD'den gelen kötü ekonomik verilerin yatırımcılar arasında küresel ekonomik büyümenin yavaşlatacağı endişesi ve buna bağlı olarak ham petrole olan talebi düşüreceği öngörüsü petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu.New York Borsası'nda işlem gören Batı Teksas türü petrolün varil fiyatı 1,29 dolar düşerek 73,25 dolana geriledi.