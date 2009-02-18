Piyasalar 50 baz puanlık faiz indirimi bekliyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bu yılın ikinci toplantısını yarın yapacak. Piyasadaki ağırlıklı beklenti, faiz oranlarında en az 50 baz puan indirim olacağı yönünde.



Kurul toplantısına, Kurul Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Başkan yardımcıları Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Mehmet Yörükoğlu, İbrahim Turhan ile kurul üyesi Abdullah Yavaş'ın katılması bekleniyor.



Toplantı, yarın saat 13.00-17.00 arasında iki aşamalı olarak yapılacak.



Faiz kararları



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2008 yılının 17 Ocak'taki toplantısında kısa vadeli faiz oranlarını 0,25-0,50 puan arasında düşürmüş ve gecelik faizi 15,75'den 15,50'ye, takiben 14 Şubat 2008 toplantısında da 0,25 puan düşürerek faizi 15,25'e çekmişti.



Para Politikası Kurulu, 2008 yılının 19 Mart ve 17 Nisan'daki toplantılarında ise faiz oranlarında değişiklik yapmadı ve yüzde 15,25 olan gecelik faiz oranı ve yüzde 19,25 olan borç verme faiz oranını sabit tuttu.



Kurul, 15 Mayıs 2008'de, olağan aylık toplantısında faiz oranlarını 0,50 puan artırdı ve yüzde 15,25 olan gecelik faiz oranını yüzde 15,75'e ve yüzde 19,25 olan borç verme faiz oranını da yüzde 19,75'e çıkardı.



Para Politikası Kurulu, 16 Haziran 2008'de yapılan olağan aylık toplantısında faiz oranlarını 0,50 puan artırdı ve yüzde 15,75 olan gecelik faiz oranını yüzde 16,25'e ve yüzde 19,75 olan borç verme faiz oranını da yüzde 20,25'e yükseltti.



Kurul, 17 Temmuz 2008'de, gecelik borçlanma faiz oranlarını 0,50 puan daha artırdı ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 16,25'ten yüzde 16,75'e yükseltti, borç verme faiz oranını yüzde 20,25 düzeyinde sabit tuttu.



Para Politikası Kurulu, 2008 yılının 14 Ağustos, 18 Eylül aylarında yaptığı toplantılarda kısa vadeli faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Kurul, 22 Ekim 2008'de yaptığı toplantıda, gecelik faiz oranını yüzde 16,75'de sabit tutarken, borç verme faiz oranını yüzde 20,25'den yüzde 19,75'e düşürmüştü.



Para Politikası Kurulu'nun 19 Kasım 2008 tarihinde yaptığı toplantıda ise, borçlanma faiz oranını yüzde 16,75'ten yüzde 16,25'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 19,75'ten yüzde 18,75'e, geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 12,75'ten yüzde 12,25'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 22,75'ten yüzde 21,75'e indirmişti.



Kurul, 2008 yılının son toplantısını 18 Aralık tarihinde yapmıştı. Bu toplantıda ise kurul, borçlanma faiz oranını yüzde 16,25'ten yüzde 15'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 18,75'ten yüzde 17,50'e, geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 12,25'ten yüzde 11'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 21,75'ten yüzde 20,50'ye çekmişti.



Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 17,75'ten yüzde 16,50'ye düşürülmüştü.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2009 yılının ilk toplantısını 15 Ocak tarihinde gerçekleştirmişti. Kurul, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 13'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 17,50'den yüzde 15,50'ye indirmişti.



Geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00 - 17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 11'den yüzde 9'a, borç verme faiz oranı ise yüzde 20,50'den yüzde 18,50'e düşürülmüştü.



Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 16,50'den yüzde 14,50'ye indirilmişti.



