PİYASALAR - Vergi indirimi haberiyle dövizler yükseldi

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın çeşitli alanlarda vergi indirimleri yapılacağına yönelik açıklamasının ardından dövizler yükseldi.

Vergi indirim açıklaması öncesi 5.50 civarında olan dolar 5.6128 liraya, 6.24 lirada olan euro 6.3538 liraya ve 7.0 lira dolayında olan sterlin de 7.1669 liraya kadar tırmandı.

Daha sonra dolar 5.59 - 5.60 lira, euro 6.34 - 6.35 lira ve sterlin de 7.15 - 7.16 lira aralığına çekildi.

Vergi indirimlerinin olumlu etkileyeceğinin öngörüldüğü şirket hisselerindeki artışın liderliğinde, Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 1.28 artışla 92 bin puan sınırına kadar çıktı.